28 Июнь 2019, 19:00
Создатели пирамиды обманули вкладчиков на миллиард рублей
Финансовая пирамида работала три года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт МВД России.
В Ярославле задержаны члены ОПГ, которые подозреваются в организации финансовой пирамиды. По информации правоохранителей, злоумышленники предлагали всем желающим вложить деньги в их авантюру под 36% годовых.
Вся деятельность мошенников маскировалась под инвестиционную компанию. За три года своей работы им удалось обмануть свыше двух тысяч человек.
В совокупности злоумышленникам удалось собрать более миллиарда рублей с доверчивых граждан.
Расследование дела продолжается.
Дмитрий Шевченко
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