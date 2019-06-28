Финансовая пирамида работала три года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт МВД России.

В Ярославле задержаны члены ОПГ, которые подозреваются в организации финансовой пирамиды. По информации правоохранителей, злоумышленники предлагали всем желающим вложить деньги в их авантюру под 36% годовых.

Вся деятельность мошенников маскировалась под инвестиционную компанию. За три года своей работы им удалось обмануть свыше двух тысяч человек.

В совокупности злоумышленникам удалось собрать более миллиарда рублей с доверчивых граждан.

Расследование дела продолжается.

Дмитрий Шевченко