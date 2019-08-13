В период проведения V Восточного экономического форума для жителей Владивостока во второй раз пройдет фестиваль «Созвездия Дальнего Востока», сообщает DEITA.RU.

Как рассказала заместитель директора по концертной деятельности Приморской краевой филармонии Татьяна Гатина, с 6 по 8 сентября на площадке напротив Океанариума на Спортивной Набережной пройдет фестиваль «Созвездия Дальнего Востока». В первые дни фестиваля в режиме нон-стоп пройдут выступления творческих коллективов, которые приедут представлять свои регионы на Восточном экономическом форуме.

«В этом году этот фестиваль пройдет во второй раз. В прошлом году инициаторами проведения этого мероприятия выступила Приморская краевая филармония. Мы видели, что регионы приезжают представлять очень яркие коллективы, которые выступают на «Улице Дальнего Востока». Однако доступ на нее во время ВЭФа ограничен, поэтому обычные жители не могут попасть на нее, поэтому мы решили продублировать эти выступления, чтобы жители и гости города могли ими насладиться», - отметила Татьяна Гатина.

По ее словам, на следующий день 8 сентября на Спортивной Набережной пройдет акция «День доброго мороженного», где пройдет батл между разными музыкальными командами, которые параллельно будут раздавать мороженое за добровольные пожертвования.

«Главной задачей команд будет собрать как можно больше средств на подопечного ребенка. В дальнейшем деньги пойдут на лечение ребят, которые болеют онкологией. Помимо этого, на акции будет проходить ярмарка-выставка изделий народно-прикладного творчества, средства также будут направлены в благотворительные фонды, а на сцене в это время будут выступать музыкальные коллективы», - добавила замдиректора Приморской краевой филармонии.

Отметим, что Восточный экономический форум - ежегодное мероприятие, которое проводится по указу Владимира Путина. В этом году форум пройдет с 4 по 6 сентября на острове Русский.

Иван Юрьев