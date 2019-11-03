Спасатели дали новые пугающие подробности по танкеру в Находке

На место ЧП приехали водолазы, сообщает DEITA.RU.



Водолазная группа, а также буксиры и несколько судов принимают участие в поисках утонувшего моряка с танкера «Залив Америка». Там накануне произошел взрыв газа. Напомним, двое членов экипажа погибли и один утонул.

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, сейчас необходимо найти утонувшего человека. Однако погодные условия не дают этого сделать: сильный ветер мешает водолазам. Как только он утихнет, поиски продолжатся.

Елена Миронова