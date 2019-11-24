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19 Август 2019, 19:45

Спасатели экстренно предупреждают о возможной трагедии

остров лед

Выходить на тонкий лед на реках Приморья и на побережье Японского моря опасно для жизни, сообщает DEITA.RU. Об этом экстренно предупредили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели простят родителей предупредить своих детей о том, что лед еще окончательно не сформировался, поэтому выходить на него нельзя. Даже под небольшим весом ребенка лед может надломиться и тогда наступит непоправимое.

Кроме того, спасатели напоминают рыбакам-любителям, что время подледного лова еще не наступило, поэтому с долгожданной зимней рыбалкой лучше повременить, чтобы страсть к экстремальному отдыху не обернулась трагедией для всей семьи.

Екатерина Брязгунова

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