Спасатели ищут пропавших рыбаков

Поиски пропавших рыбаков продолжились 9 ноября, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Рыбаки 26 октября 2019 года вышли на катере на рыбалку в районе залива Владимира Ольгинского муниципального района и до настоящего времени их местоположение не известно.

За прошедшие сутки поиски были организованы на 3-х участках, задействованы группы спасателей ДВРПСО, самолет БЕ-200 Хабаровского Авиационного спасательного центра, спасательное судно ТОФ:

Поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда (5 человек), на катере производила поиск в заливе Владимир с использованием глубоководной подводной камеры. Обследовано 60000 м2 подводной акватории и 50 км береговой черты.



Группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда (5 человек), на катере производили поиск в заливе Владимир с использованием подводного необитаемого телеуправляемого подводного аппарата «Мираж». Обследовано 60000м2 подводной акватории и 25 км береговой черты залива Владимир.



Самолет Бе-200 Хабаровского Авиационного спасательного центра с тремя спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда на борту, производил поиск перевернутого катера в акватории Японского моря. Обследована акватория на площади 4600 км2. Налет составил 5 часов 25 минут. Катер не обнаружен.

В районе поиска находится спасательное судно УПАСР ТОФ «Фотий Крылов» (экипаж 59 человек) с водолазной группой на борту. Обследована морская акватория на площади 151 км2



Продолжается оповещение проходящих судов о пропавшем катере для проведения поиска по курсу. За сутки через район поиска прошло 5 судов.



Всего с нарастающим итогом: привлекалось 561 человек и 92 ед. техники, в т. ч. 44 плав. средства, 3 воздушных судна, 1 БПЛА, от МЧС России 194 человек и 51 ед. техники, в т. ч. 31 плав. средств, 2 воздушных судна. Обследовано 1156 км береговой черты и 49128 км2 морской акватории.

Дмитрий Санников