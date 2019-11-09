telegr wh call

Новости

«Будем ходить по капоту и крыше»: автомобиль заблокировал сразу два прохода

9 Ноябрь 2019, 15:21

Россиян запишут в иностранные агенты за репосты

9 Ноябрь 2019, 15:06

Восьмичасовой рабочий день отменяется в России

9 Ноябрь 2019, 14:20

«Заразы ходячие» заражают россиян

9 Ноябрь 2019, 14:06

Последние белухи покидают «китовую тюрьму»

9 Ноябрь 2019, 13:48

Медведев повысил пособие по безработице

9 Ноябрь 2019, 13:08

Плохую воду нашли в регионе

9 Ноябрь 2019, 12:34

ОСАГО повышают до двух миллионов

9 Ноябрь 2019, 12:14

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Спасатели ищут пропавших рыбаков

море, лето, лодка

Поиски пропавших рыбаков продолжились 9 ноября, сообщили DEITA.RU в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Рыбаки 26 октября 2019 года вышли на катере на рыбалку в районе залива Владимира Ольгинского муниципального района и до настоящего времени их местоположение не известно.

За прошедшие сутки поиски были организованы на 3-х участках, задействованы группы спасателей ДВРПСО, самолет БЕ-200 Хабаровского Авиационного спасательного центра, спасательное судно ТОФ:

Поисковая группа Владивостокского поисково-спасательного отряда (5 человек), на катере производила поиск в заливе Владимир с использованием глубоководной подводной камеры. Обследовано 60000 м2 подводной акватории и 50 км береговой черты.

Группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда (5 человек), на катере производили поиск в заливе Владимир с использованием подводного необитаемого телеуправляемого подводного аппарата «Мираж». Обследовано 60000м2 подводной акватории и 25 км береговой черты залива Владимир.

Самолет Бе-200 Хабаровского Авиационного спасательного центра с тремя спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда на борту, производил поиск перевернутого катера в акватории Японского моря. Обследована акватория на площади 4600 км2. Налет составил 5 часов 25 минут. Катер не обнаружен.

В районе поиска находится спасательное судно УПАСР ТОФ «Фотий Крылов» (экипаж 59 человек) с водолазной группой на борту. Обследована морская акватория на площади 151 км2

Продолжается оповещение проходящих судов о пропавшем катере для проведения поиска по курсу. За сутки через район поиска прошло 5 судов.

Всего с нарастающим итогом: привлекалось 561 человек и 92 ед. техники, в т. ч.  44 плав. средства, 3 воздушных судна, 1 БПЛА, от МЧС России 194 человек и 51 ед. техники, в т. ч. 31 плав. средств, 2 воздушных судна. Обследовано 1156 км береговой черты и 49128 км2 морской акватории.

Дмитрий Санников

Читайте также:

Главный строитель "Аллигатора" пропал при странных обстоятельствах

Трагедией в Японском море занялись следователи

Катер с рыбаками исчез в Японском море

Популярное

Огромная пробка сковала региональную трассу

Украина закрыла границу с Россией

Банковские карты больше не понадобятся россиянам

Медведев повысил цены на билеты в Москву
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...