В Приморье продолжаются ливневые дожди, спасатели ликвидируют последствия разгула стихии в нескольких районах края, наиболее пострадавших от вызванного продолжительными осадками наводнения, сообщает DEITA.RU.

На данный момент сотрудники поисково-спасательной службы и пожарные работают в Дальнереченском, Надеждинском и Октябрьском районах Приморья. Спасательные подразделения помогают местным жителям откачивать воду из жилых домов, сушить помещения тепловыми пушками, убирать территорию после спада воды и доставляют питьевую воду, сообщили в краевом департаменте по делам ГО и ЧС.

В работах задействовано порядка 60 человек личного состава, 15 единиц спецтехники и 5 плавсредств. По словам врио вице-губернатора Олега Мельникова, главная задача спасателей – адресная помощь населению, в первую очередь пожилым людям и многодетным семьям, в этом им помогают местные власти.

На сегодняшний день подтопленными в Приморье остаются 16 домов и 325 придомовых территорий. Накануне спасатели откачали воду из более чем 20 подтопленных жилых домов, 13 из них просушили тепловыми пушками. В Дальнереченском районе прочищают инженерные сети и откачивают воду из подвалов жилых домов. Жителям Надеждинского района спасатели помогают с расчисткой придомовых территорий после спада воды. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Защита населенияч и территории от чрезвычайных ситуаций".

Параллельно в пострадавших от наводнения районах работают оценочные комиссии - в Дальнереченском, Лесозаводском, Уссурийском городских округах, Пожарском, Пограничном и Дальнереченском районах края.

Михаил Светлов