Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке распространились на площади в почти 3 млн гектаров, сообщает DEITA.RU.



Заместитель начальника центра «Антистихия» от МЧС России Сергей Абанин рассказал, на ком лежит вина за то, что пожары в Сибири и в ДФО получили такое распространение. Как пишет ТАСС, Абанин уверен: если бы местные власти вовремя отреагировали бы на все предупреждения, трагедии можно было бы избежать.

Замначальника центра «Антистихия» отметил, что все регионы получали предупреждения о возникновении пожаров от МЧС, Росгидромета и Россельхоза, однако руководство регионов и муниципалитетов не предприняло мер для защиты. И теперь пожарами занимается федеральный центр.

Отметим, в начале недели губернатор Красноярского края заявил, что тушить лесные пожары нет смысла. Это экономически не выгодно и даже вредно. Теперь вместо региона спасать леса и города от огня выдвинулись силы Минобороны.

Елена Миронова