Приморские спасатели предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, вечером в понедельник, 27 мая, и ночью, а также утром во вторник ожидаются сильные дожди с количеством осадков от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. В некоторых районах возможны очень сильные дожди до 50 миллиметров и более за 12 часов.

Что касается дальневосточной столицы, то здесь ситуация тоже сложная: пройдут ливневые дожди с количеством осадков до 15–49 миллиметров за 12 часов.

Дожди будут сопровождаться сильным ветром до 22 метров в час, а у мысов во Владивостоке возможны порывы до 27 метров в секунду. Кроме того, синоптики прогнозируют, подъем уровня воды в реках на 0,7 метра.

Екатерина Брязгунова