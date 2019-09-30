telegr wh call

Новости

Высококвалифицированных мигрантов понизили

1 Октябрь 2019, 14:45

Выдачу «быстрых» денег жестко ограничили

1 Октябрь 2019, 14:30

Единороссы сменят региональных руководителей

1 Октябрь 2019, 14:15

Банки массово снизили ставки по ипотеке

1 Октябрь 2019, 14:00

Выплаты по европротоколу увеличены в 4 раза

1 Октябрь 2019, 13:45

Грету Тунберг пригласили в Госдуму

1 Октябрь 2019, 13:30

Автомобильные шины подорожают в России

1 Октябрь 2019, 13:29

Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей

1 Октябрь 2019, 13:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Спасатели усилят профилактическую работу с приморцами

30 Сентябрь 2019, 23:23

Пожарные добровольцы МЧС пожарная машина

В октябре  в Приморье пройдет месячник гражданской обороны, сообщает DEITA.RU.

В течение 30 дней спасатели и сотрудники профильных ведомств будут проводить профилактическую работу с приморцами. Также в регионе будут проходить тематические мероприятия, на которых расскажут о мерах предосторожности и как избежать опасной ситуации.

По словам врио вице-губернатора Олега Мельникова, в октябре пройдет штабная тренировка, где будет представлена спасательная техника и аппаратура. В учебных заведениях региона будут проведены тематические уроки, а 4 октября пройдет празднование 87-й годовщины образования гражданской обороны России.

«Во время месячника акцент сделаем именно на мерах предосторожности с населением, отдельно упор будет сделан на молодежь», – пояснил замглавы региона.

Тематические занятия будут проводить специалисты, которые не только расскажут, но и познакомят ребят, как не допустить ситуаций, когда требуется помощь спасателей. Отдельно будет показано, что необходимо сделать, если все-таки человек попал в опасную ситуацию.

«По большому счету эту работу мы ведем круглогодично, в течение месячника ее усилим», – подчеркнул заместитель губернатора.

В ближайшее время в Приморье введут пожароопасный сезон, поэтому на тренировках и учениях сделают основной упор на ликвидацию природных возгораний и его перехода на поселения региона.

Отметим, что подобная деятельность направлена сохранение лесов и проходит в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае».

Иван Крышан

Популярное

Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

Шойгу опять обскакал США

Экзамен ГИБДД изменится до неузнаваемости

Часть женщин выйдут на пенсию по-старому
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...