Российский автолюбитель нередко пользуется случаем починить машину самостоятельно, пользуясь для этого советами друзей и знакомых, сообщает DEITA.RU. Иногда удается, иногда нет.

Так, считается, что дефектный аккумулятор можно восстановить с помощью пищевой соды. Но проблема в том, что содой «лечится» именно сульфатация аккумуляторных пластин, а не всё и наверняка.

Будьте внимательны, он многих других проблем сода может не только не помочь, но и усложнить ситуацию. К тому же, если засыпать ее в кислоту, последует выделение ядовитого газа и бурная реакция. Сначала убедитесь, что жидкости не перетекают из банки в банку, затем сливайте жидкость, затем промойте банки водой раза два.

Теперь уже растворите в чистой воде соду и разлейте по банкам. Минут через тридцать промойте аккумулятор. Отфильтрованный с помощью марли электролит можно залить обратно.

Так батарея прослужит еще полгода.

Анастасия Туркова