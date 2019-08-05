Полностью избавить Сибирь от огня смогут только силы природы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Добиться полной остановки распространения лесных пожаров можно будет не раньше осени и то при условии, что в этот период будут идти сильные дожди.

Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин. По его словам, избавить Сибирь и Дальний Восток от огня спасателям помогут сезонные дожди, характерные для этого времени в данных областях.

При этом, синоптики подтвердили, что до конца лета сильных осадков над территорией Сибири не ожидается. Военные, которые занялись ликвидацией пожаров, отчитались о тушении 174 очагов возгорания.

Всего за время их работы им удалось потушить 450 тысяч гектаров горящего леса.

Дмитрий Шевченко