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Спасенному медвежонку в Приморье подарили игрушку

медвежонок

Гималайского медвежонка загнали собаки под Уссурийском

Специалисты центра спасения животных «Тигр» придумали, как развлечь гималайского медвежонка, который не смог впасть в спячку, сообщает ИА DEITA.RU. Малышу, который ждет весну, подарили плюшевого медведя.

Фотографии, на которых медвежонок обнимает и кусает большую игрушку, разместили в профиле в Инстаграм. Сейчас медвежонок ждет весны, чтобы отправиться в тайгу. Чтобы ему было не так одиноко, было принято решение подарить плюшевого медведя.

Этот малыш в январе решил найти пропитание в дачном поселке под Уссурийском, но попался местным собакам. Его еле удалось спасти. Из-за излишней худобы медвежонок не впал в спячку в центре, в отличие от своего собрата, второго обитателя центра реабилитации.

Сейчас малыша откармливают кашами и витаминами. В центре «Тигр» рассказали, что двух медвежат выпустят в тайгу весной – когда будут уверены, что они найдут себе пропитание.

Фото: центр "тигр"

медвежнок
Источник изображения: центр "тигр"

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