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Спасенный после взрыва в Магнитогорске ребенок научился ходить
Мальчика нашли под завалом обрушившегося подъезда, сообщает
DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Двухлетний Ваня Фокин, которого смогли спасти после обрушения дома в Магнитогорске, научился заново ходить. Радостной новостью поделилась его мама.
Как рассказала женщина, после той катастрофы у Вани были проблемы со стопой. Он не мог держать равновесие и ровно ходить. Конечно, нерв пока полностью не восстановился, но ребенок чувствует себя нормально. Сейчас малыша ждет еще один курс реабилитации.
Елена Миронова
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