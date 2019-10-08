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19 Август 2019, 19:45

Спасенный после взрыва в Магнитогорске ребенок научился ходить

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Мальчика нашли под завалом обрушившегося подъезда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Двухлетний Ваня Фокин, которого смогли спасти после обрушения дома в Магнитогорске, научился заново ходить. Радостной новостью поделилась его мама.

Как рассказала женщина, после той катастрофы у Вани были проблемы со стопой. Он не мог держать равновесие и ровно ходить. Конечно, нерв пока полностью не восстановился, но ребенок чувствует себя нормально. Сейчас малыша ждет еще один курс реабилитации.

Елена Миронова

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