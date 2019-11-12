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Спасет ли «аварийка» от штрафа, сказали эксперты
Многие водители думают, что при остановке под запрещающим
знаком можно просто включить аварийную сигнализацию и избежать наказания,
сообщает DEITA.RU.
В больших городах найти место для парковки – огромная проблема. Особенно жизнь усложняют знаки, запрещающие остановку или стоянку тс. Водители уверены, что включив «аварийку», они смогут избежать штрафа.
На самом деле, раскошелиться на 1500 или на 3000 в Москве и Санкт-Петербурге придется во всех случаях, когда остановка не была вынужденной. Например, поломка или плохое самочувствие водителя.
Кроме того, надо знать, что штраф водителю придет в любом случае – их выписывают бездушные роботы в автоматическом режиме. А дальше постановление необходимо будет обжаловать – если есть доказательства.
Елена Миронова