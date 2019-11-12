Спасет ли «аварийка» от штрафа, сказали эксперты

Многие водители думают, что при остановке под запрещающим знаком можно просто включить аварийную сигнализацию и избежать наказания, сообщает DEITA.RU.



В больших городах найти место для парковки – огромная проблема. Особенно жизнь усложняют знаки, запрещающие остановку или стоянку тс. Водители уверены, что включив «аварийку», они смогут избежать штрафа.

На самом деле, раскошелиться на 1500 или на 3000 в Москве и Санкт-Петербурге придется во всех случаях, когда остановка не была вынужденной. Например, поломка или плохое самочувствие водителя.

Кроме того, надо знать, что штраф водителю придет в любом случае – их выписывают бездушные роботы в автоматическом режиме. А дальше постановление необходимо будет обжаловать – если есть доказательства.

Елена Миронова