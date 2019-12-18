Спасибо депутатам: сотовая связь дорожает на 17%

Операторы связи предупредили о росте цен на свои услуги в декабре-январе, сообщает DEITA.RU.



Все крупные сотовые операторы России предупредили абонентов о росте цен на услуги сотовой связи. Как пишет Forbes, первыми о подорожании предупредили в "Мегафоне". В декабре подорожали услуги для корпоративных клиентов архивных тарифов.

С конца декабря подорожает международный роуминг у Теле 2. А МТС решил отказаться от ряда услуг на безлимитных тарифах.

Судя по опубликованным данным, сильнее всего подорожают тарифы "Билайна". В зависимости от тарифа плата может вырасти на 17-18%.

Операторы связи объясняют рост цен инфляцией и необходимостью колоссальных трат на исполнение "пакета Яровой" и закона о суверенном Рунете.

Елена Миронова