Спасибо депутатам: сотовая связь дорожает на 17%

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Операторы связи предупредили о росте цен на свои услуги в
декабре-январе, сообщает DEITA.RU.
Все крупные сотовые операторы России предупредили абонентов о росте цен на услуги сотовой связи. Как пишет Forbes, первыми о подорожании предупредили в "Мегафоне". В декабре подорожали услуги для корпоративных клиентов архивных тарифов.
С конца декабря подорожает международный роуминг у Теле 2. А МТС решил отказаться от ряда услуг на безлимитных тарифах.
Судя по опубликованным данным, сильнее всего подорожают тарифы "Билайна". В зависимости от тарифа плата может вырасти на 17-18%.
Операторы связи объясняют рост цен инфляцией и необходимостью колоссальных трат на исполнение "пакета Яровой" и закона о суверенном Рунете.
Елена Миронова