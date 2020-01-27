«Спасите лебедей» - приморская школьница написала Олегу Кожемяко

Юная жительница Большого Камня написала главе Приморского края Олегу Кожемяко письмо, в котором просит спасти лебедей, оставшихся зимовать в холодном Приморье, сообщает DEITA.RU.

Глава края опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram соответствующий пост.

«Маленькая Вика, не переживай, животные под контролем. Инспекторы охотнадзора подкармливают птиц зерном. Сейчас они находятся в незамерзающей морской акватории неподалёку от прошлого места обитания. Лебеди свободно плавают и отдыхают!», - утешил ребенка Олег Кожемяко.

Напомним, что птицы сейчас находятся в устье реки Речица Шкотовского района Приморья. Состояние лебедей контролируют специалисты. По их словам, в настоящее время птицам ничего не угрожает.

Александра Маслова