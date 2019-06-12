В Астрахани неисправность заставила экипаж срочно сажать самолет «Сибири», сообщает DEITA.RU.

Как передает РИА ФАН, самолет летел из Москвы и нес восемьдесят девять пассажиров. Все обошлось, посадка прошла гладко, нет пострадавших.

Причина не известна, ее только пытаются установить, ищут неполадки на борту.

Напоминаем, что в начале прошлого месяца, пятого мая, в «Шереметьево» экстренно сел самолет «Аэрофлота» SSJ-100, который после того запылал. Были жертвы: 41 погибший, 37 пострадавших, но спасенных.

Анастасия Туркова