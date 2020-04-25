Спецборт с Филиппин привез очередную партию россиян во Владивосток

Очередная партия российских граждан, клянущихся на родине соблюдать самоизоляцию, прибыла во Владивосток, сообщает ИА DEITA.RU по материалам регионального правительства.

На этот раз в ночь на субботу, 25 апреля, в аэропорту Владивостока приземлился самолет из Манилы. На борту находились 107 пассажиров, включая 13 транзитных – в Якутию. Все участники рейса – российские граждане, «застрявшие» на Филиппинах. Большая часть из них – жители Приморья.

Ближайшие две недели все вернувшиеся на родину россияне должны жить в режиме самоизоляции. Приморцы смогут пройти ее дома, гостей из других регионов пригласят в обсерваторы. По информации регионального оперативного штаба, 36 человек размещены в обсерватор во Владивостоке, остальные пройдут самоизоляцию в домашних условиях.

Ранее стало известно, что российским туристам, «застрявшим» за границей, выплачивают 72 000 рублей в месяц и более. По правительственному постановлению государство российское выплачивает в сутки на человека 2400 рублей, а на ребенка в возрасте до 14 лет плюс 1600. Важно отметить, что получают деньги и те, у кого были билеты с 16 марта по 31 мая, и те, у кого таких билетов не было.

В соцсетях, в группе «самого русского острова Таиланда» Ко Пангана наши соотечественники делятся радостными сообщениями, что получили от государства российского кто сразу 50 тысяч рублей, кто 85 тысяч рублей. Как отмечает один из подписчиков группы: «Нам с женой перечислили сразу за три недели, и сейчас каждый день приходит по 4800. Не поверили, когда увидели».