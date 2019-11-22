Специалистов будущего готовят в приморском технопарке

Во Владивостоке продолжает работу детский технопарк «Кванториум». В нем дети в возрасте от 10 до 17 лет учатся техническим специальностям настоящего и будущего, в том числе, IT-технологиям и технологиям VR/AR, сообщила DEITA.RU руководитель проекта Ксения Харлан.

Обучение в «Кванториуме» проходит по 13 направлениям – в рамках так называемых квантумов, среди них: Аэроквантум, Автоквантум и Космоквантум; Биоквантум, Наноквантум и Геоквантум; Промробоквантум и Энерджиквантум; IT-квантум, Data-квантум и VR/AR-квантум, а также Промдизайнквантум и Хайтек.

«Кванториумы» в Приморском крае работают в рамках нацпроекта «Образования» и государственной программы региона «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

Наборы в группы осуществляются два раза в год, ближайший пройдет в декабре, а по результатам прошлого вводный курс уже освоили 834 школьника. Обучение занимает от полугода до года в зависимости от выбранного модуля – вводного, углубленного и проектного. Причем, эти уровни дети проходят поэтапно, минуя своеобразный отбор. На базовый вводный курс дети поступают без тестирования.

По ходу обучения в «Кванториуме» с детьми работают педагоги и специалисты с высшим образованием по выбранному направлению. При этом, к работе с детьми подпускаются лица прошедшие специальную переподготовку в Москве по результатам тестирования.

Планируется, что в ближайшие годы «Кванториумы» появятся и в других городах Приморья. К 2024 году детские технопарки планируется построить в шести городах. В следующем году начнется их проектирование.