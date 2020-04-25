Специалисты ФАС изумились 500% удорожанию некоторых продуктов

Андрей Тенишев, занимающий должность начальника управления по борьбе с картелями ФАС России, негативно оценил многократное повышение цен на некоторые продукты, сообщает ИА DEITA.RU. Так, вслед за имбирём намного подорожали и лимоны.



Андрей Тенишев назвал подобное удорожание цитрусовых «вопиющим фактом», заявив, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заметила факты колоссальной наценки, пишет издание «360tv». Специалист заверил, что ФАС будет держать на контроле буквально каждую сделку, в связи с чем в скором времени поставщиков ждёт проверка.

Одной из причин удорожания лимонов Андрей Петрович отметил фейковые сообщения о пользе того или иного продукта для укрепления иммунитета. Безусловно, лимон или имбирь сказываются позитивно на укреплении организма, однако для профилактики коронавируса большой роли не сыграют, как отмечают специалисты Роспотребнадзора.