Специалисты из западной части страны переезжают жить и работать в Приморье

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Теперь супруги-медики из Ростовской области будут жить и работать в Дальнегорске, сообщает DEITA.RU.
В этом году в Дальнегорске увеличился штат фельдшеров и участковых терапевтов, один из которых работает в амбулатории поселка Рудная Пристань. Всего в этом году кадровый резерв городской больницы Дальнегорска пополнился на семь новы сотрудников.
Благодаря поддержке приморских властей, все врачи имеют ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. А некоторым, например семье из Ростовской области, будут оплачивать и жилплощадь.
Социальные поддержки, которые сегодня реализуются в крае в рамах государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края», привлекают в регион специалистов из разных регионов.
Кадровое наполнение медицинских учреждений в крае – одна из главных задач национального проекта.
Единовременную выплату в крае могут получить и медики с высшим образованием и со средним. Суммы выплаты разные – от 200 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, это зависит от образования работника.
А молодые специалисты, которые устроились в государственные медицинские учреждения в течение 12 месяцев после получения образования, и медицинские работники северных территорий, получают дополнительные десять тысяч рублей каждый месяц.
Кроме того, приморские медики могут получить компенсацию за съем жилья. А за каждый подтвержденный онкологический диагноз I или II стадии, врачи получают выплату три тысячи рублей.
Стоит отметить, что только за восемь месяцев на социальные выплаты для медицинских работников выделили более 90 миллионов рублей.
Екатерина Кононенко