Специалисты из западной части страны переезжают жить и работать в Приморье

Теперь супруги-медики из Ростовской области будут жить и работать в Дальнегорске, сообщает DEITA.RU.

В этом году в Дальнегорске увеличился штат фельдшеров и участковых терапевтов, один из которых работает в амбулатории поселка Рудная Пристань. Всего в этом году кадровый резерв городской больницы Дальнегорска пополнился на семь новы сотрудников.

Благодаря поддержке приморских властей, все врачи имеют ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. А некоторым, например семье из Ростовской области, будут оплачивать и жилплощадь.

Социальные поддержки, которые сегодня реализуются в крае в рамах государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края», привлекают в регион специалистов из разных регионов.

Кадровое наполнение медицинских учреждений в крае – одна из главных задач национального проекта.

Единовременную выплату в крае могут получить и медики с высшим образованием и со средним. Суммы выплаты разные – от 200 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, это зависит от образования работника.

А молодые специалисты, которые устроились в государственные медицинские учреждения в течение 12 месяцев после получения образования, и медицинские работники северных территорий, получают дополнительные десять тысяч рублей каждый месяц.

Кроме того, приморские медики могут получить компенсацию за съем жилья. А за каждый подтвержденный онкологический диагноз I или II стадии, врачи получают выплату три тысячи рублей.

Стоит отметить, что только за восемь месяцев на социальные выплаты для медицинских работников выделили более 90 миллионов рублей.

Екатерина Кононенко