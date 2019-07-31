В крае начала работу служба помощи семьям по вопросам воспитания детей, сообщает DEITA.RU.

В рамках национального проекта «Образование» в Приморском крае создали региональную службу помощи в воспитании детей.

Как отметили в краевой администрации, в службе работают психологи и педагоги, а также логопеды и воспитатели, которые помогают семьям с проблемами в воспитании детей. Во Владивостоке специалисты работают на базе коррекционной школы-детского сада VII вида. Помощь оказывается родителям или законным представителям абсолютно бесплатно. Кроме того, специалисты работают и с теми семьями, которые планируют взять ребенка из детского дома.

Отмечается, что первый курс уже завершился. Обучение прошли 10 семей. Кроме того, филиалы этой службы доступны для родителей во многих городах края. Например, в Арсеньеве, Находке и Артеме.

Представитель Владивостокской коррекционной школы-детского сада прокомментировала работу службы. По ее словам, эта услуга очень востребована среди родителей. Получить помощь может каждый желающий.

Чтобы записаться на прием, необходимо позвонить по телефону: 8 (423) 242-57-03, 242-26-04. Вся информация о службе также доступна на сайте shkola7vida.ru.

Отметим, служба создана в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования Приморского края».

Ранее сообщалось о том, что жительницы Приморья могут бесплатно пройти обследования на онкологические заболевания. Лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием функционирует на базе женской консультации при роддоме №3 Владивостока.

Елена Миронова