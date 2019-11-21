Специалисты рассказали, что теряют любители долгого отдыха

Роструд заявил, что брать отпуск сразу после праздничных выходных – длинных новогодних каникул или майских праздников – можно и вполне законно. Вот только это чревато одной проблемой, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что, продлевая свой отдых таким образом, можно потерять в зарплате, при том довольно серьезно. Специалисты HeadHunter и «Российская газета» рассчитали, каков будет финансовый урон для того, кто решит отдохнуть подольше.

Так, из-за праздников в январе получится всего 17 рабочих дней. К примеру, если работник получает 50 тысяч рублей в месяц, то в январе он будет работать за сумму, чуть менее трех тысяч в день.

Если отпуск продлить, например, на неделю – до 17 января. Не стоит забывать, что в этом случае положены еще и отпускные, которые считаются по среднему годовому заработку.

Отпуск сделает так, что сотрудник проработает в январе фактически только 10 дней. Значит, получит около 30 тысяч рублей в качестве зарплаты, и 15 тысяч отпускных. Итого, выйдет около 45 тысяч за месяц – примерно на 5 тысяч меньше, чем если бы отпуск не брали.

«Согласно таким расчетам, сотрудник, продлив свои выходные на месяц, потеряет около 10% от своего обычного заработка», - резюмировали специалисты.

Александра Маслова