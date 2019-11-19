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Специалисты рассказали, как гибнут леса на Курилах

Лес

 

Местные жители и туристы на Кунашире – одном из крупных островов Курильской гряды – бьют тревогу, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению местного издания «Сахалин.инфо», темнохвойные леса острова в последнее время все больше и обширнее сохнут – все чаще туристы и местные замечают скопления сухостоя.

Специалист из ДВО РАН Кирилл Корзников рассказал местному изданию о причинах такого явления.

«Радиация из японской Фукусимы тут совершенно ни при чем. Дело в том, что на Южных Курилах такие леса получаются из аянской ели, сахалинской и другими видами пихт. Все они растут в довольно сложных условиях – инфекции, грибок, паразиты, высокая конкуренция с лиственными соседями – за воду и удобрения. И если у молодых деревьев есть силы противостоять всем невзгодам, то старые часто перестают справляться с атакой паразитов и болезней», - пояснил научный сотрудник.

Кроме того, он добавил, что такой процесс вполне естественен для ненарушенных лесов. Однако, четыре года назад на Курилах свирепствовал «Лайонрок» - тайфун, который порушил множество деревьев.

«Поваленные деревья – идеальное место для размножения жуков-короедов. Они селятся в мертвой древесине, постепенно переходя к здоровым деревьям.

Однако, это не основная причина гибели лесов. Ее можно назвать вторичной. В первую очередь, массовые усыхания хвойных пород связаны со сменой климата и постепенными изменениями в экосистеме.

Александра Маслова

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