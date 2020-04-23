Специалисты рассказали, как выбрать антисептик

При текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции по всему миру, медики рекомендуют пользоваться антисептиками. Роспотребнадзор на официальном сайте ведомства рассказал о мерах, которые усилят эффективность антисептиков, сообщает ИА DEITA.RU.

Не стоит покупать антисептик «не глядя» - следует убедиться, что в состав жидкости входит свыше 60% спирта. Также важно понимать, на возбудителей какой этиологии воздействует антисептическое средство. Так, если у жидкости лишь антибактериальное действие, то от вирусных заболеваний средство может и не оградить.

Чтобы уберечься в том числе от вирусов, нужно использовать антисептик, который подавляет и вирусы, и бактерии.

При обработке рук следует уделять внимание всей поверхности ладоней, также не забывая обрабатывать кожу между пальцами. Продолжительность обработки рук следует увеличить до половины минуты. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что пяти секунд может быть недостаточно для качественной защиты здоровья.

Ранее сообщалось, что Трудовой Кодекс РФ претерпит изменения из-за пандемии COVID-19. Так, поправки будут содержать подробное описание дистанционного режима работы. Поправки будут иметь силу и после окончания пандемии коронавируса.