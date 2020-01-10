Замедление роста производительности труда лежит в основе бедности, особенно в бедных и развивающихся странах. С 2008 года снижение темпов роста продолжается, и не обошло стороной никого, в том числе и Россию, сообщает DEITA.RU

К таким выводам пришли аналитики Всемирного банка, проанализировав производительность труда в 103-х странах за период с 1981 – 2018 годы. Здесь важно отметить, что из числа анализируемых 29 государств относятся к категории так называемых развитых, остальные являются развивающимися. Разрыв между первыми и вторыми на протяжении всего рассматриваемого периода медленно сокращался, однако все еще остается колоссальным.

Так, средний работник развивающейся Индии за одно и тоже потраченное рабочее время и силы производит менее 20% от того, что вылетает «из-под наковальни» его коллеги из Великобритании или Австралии. Примечательно, что до глобального экономического кризиса 2088 года данная разница сокращалась, однако сегодня она вновь только растет. По итогам, такой диспропорциональный разрыв и есть ключ к понимаю 2/3 неравенства доходов на планете. Причем на его сокращение хотя бы на 50%, говорят специалисты Всемирного банка, потребуются столетия.

В начале третьего десятилетия 21 века ситуацию можно оценить с высоты лет: с 2013 по 2018-й темпы замедления роста (а значит, увеличения неравенства доходов в мире) лишь усилились. Замедление коснулось 70% всех стран в мире, но сильнее всего, как всегда, пострадали самые бедные слои населения. Самым заметным, по версии Всемирного банка, стало замедление Китая, а также других стран-экспортеров сырья.

В том числе – Россия. Наша страна, как и Поднебесная, сильно пострадала от резкого падения цен на нефть в начале нулевых. Однако масла в огонь добавляют международные санкции. Из-за этого в 2013-18 годах темпы роста производительности труда в РФ были близки к нулю, и лишь к 2019-му сумела вырасти на 1,9%. Основной причиной такого положения в России аналитики считают слабые инвестиции – их вклад в «обеднение» составляет около 75%.

Напомним, что уже на следующей неделе, 15 января, президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. В числе анонсированных вопросов и проблем, которые собирается озвучить глава государства – стагнация реальных доходов граждан. А также борьба с бедностью, социальное неравенство и защита исторической памяти.

Евгений Черемухин