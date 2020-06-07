Спецрейс из Таиланда на Владивосток отложен

Запланированный на 6 июня вывозной рейс с россиянами по маршруту «Бангкок – Владивосток» отложен на неопределенное время, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минкомсвязи.

Как сообщает ведомство в телеграмм-канале, рейс № SHU5487 Бангкок – Владивосток отложен на неопределенное время. Дополнительная информация будет опубликована позднее.

Ранее авиакомпания «Аврора» сообщала, что планируется выполнить рейс 5487 с вылетом из Бангкока 6 июня в 23.40 местного времени, прибытие во Владивосток ожидалось на следующий день, 7 июня, в 11.00 местного времени.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства России.

По данным регионального оперативного штаба на 6 июня, коронавирусом заболели 2313 жителей Приморья. 51 случай заболевания коронавирусом выявлен в Приморье за минувшие сутки. Новых выздоровевших – 46. Как отмечают специалисты краевого Роспотребнадзора, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 25 тысяч человек. По состоянию на утро 6 июня обследовано на коронавирус более 106 тысяч человек.