В Приморском краевом Театре молодежи собираются поставить спектакль «Дневник Анны Франк», сообщает DEITA.RU.

Еврейская девочка Анна Франк вела дневник во время оккупации Нидерландов фашистской Германией с 12 июня 1942-го по 1 августа 1944 года. Когда она начала вести дневник ей только исполнилось 13 лет.

Поставит спектакль режиссер из Санкт-Петербурга Виталий Дьяченко известный приморскому зрителю по постановке «Спасти камер юнкера Пушкина». Премьера «Пушкина» состоялась в конце марта на малой сцене театра, и была очень хорошо принята публикой.

Решение о постановке спектакля «Дневник Анны Франк» в театре приняли по результатам прошедшего в июне Международного фестиваля современной драматургии «Метадрама-2019». Тогда Виталий Дьяченко в рамках режиссерской лаборатории представил эскиз спектакля по пьесе молодого драматурга Аси Волошиной.

Фестиваль «Метадрама» - экспериментальная площадка. Его задача, в том числе, выявлять актуальные для молодежной аудитории темы и находить талантливые пьесы современных драматургов, которые смогут пополнить театральный репертуар.

К постановке спектакля «Дневник Анны Франк» Театр молодежи преступает в феврале следующего года. Премьера состоится в конце апреля 2020 года в канун Великой Победы.

В 2020 году исполнится 75 лет победы над фашисткой Германией. О войне, о ее последствиях, о судьбах людей переживших беду и ужасы холокоста говорить с молодым поколением необходимо, считают в театре.



Ирина Павленко