telegr wh call

Новости

Водителям напомнили о правилах проведения техосмотра

10 Январь 2020, 01:15

Ставки по ипотеке в 2020 году станут такими

10 Январь 2020, 00:30

«Бабушка плачет от обиды»: надбавку в 1 рубль объяснили в ПФР

9 Январь 2020, 23:45

Правила продажи табачных изделий опять поменяли

9 Январь 2020, 23:15

Катание на тюбингах принесло очередную смерть

9 Январь 2020, 22:45

«Друг человека»: новый губернатор - лучше собаки

9 Январь 2020, 22:15

Путин не станет «голубем мира» в войне США и Ирана

9 Январь 2020, 21:45

Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

9 Январь 2020, 21:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Спектакль «Золушка» подарили детям депутаты Законодательного Собрания

Золушка

Спектакль «Золушка» подарили ребятам из города Артема и посёлка Трудовое депутаты  Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис, Ефим Звеняцкий и Игорь Шауфлер, сообщает DEITA.RU.

имг

В рамках реализации на территории региона партийного проекта «Крепкая семья» депутаты краевого парламента в последний день каникул, 8 января, решили порадовать самых главных членов семей - детей. Во Дворце культуры Угольщиков города Артема состоялся настоящий новогодний праздник, который завершился показом спектакля «Золушка» от Приморского драматического театра им. Максима Горького.

имг

«Я благодарен театру им. М. Горького и лично художественному руководителю, нашему коллеге, Ефиму Семеновичу Звеняцкому, который отозвался на мое приглашение и помог организовать приезд артистов театра со сказкой «Золушка» в город Артём», - прокомментировал Игорь Чемерис.

имг

«Мы привезли почти 40 артистов театра, а в общей сложности, вместе с работниками сцены, нас было почти 70 человек.

Декорации, костюмы, детские - развлекательные зоны, фотозоны - сегодняшний день, я уверен, стал настоящим праздником для ребят. Ведь практически весь состав театра выехал, чтобы создать атмосферу праздника и настоящей сказки», - поделился впечатлениями Ефим Звеняцкий.

имг

В общей сложности депутаты подарили семьям города Артема и посёлка Трудовое 620 билетов, а вместе с детьми пришли мамы, бабушки, папы, дедушки. Настоящий семейный праздник получился!

bvu

«От всей души хочу пожелать благополучия в семьях, здоровья, радости и исполнения желаний, загаданных на Новый год.

Мы все с вами, как дети, ждём чуда и праздника! Так пускай то, о чем мечтаем - сбывается чаще.

Благодарю за помощь и поддержку в организации праздника председателя Думы Артемовского городского округа Анатолия Викторовича Баделя, депутата Думы города Владивостока Розу Чемерис, депутатов Думы Артемовского городского округа, Зарину Фардзинову и Алексея Писаренко», - обратился с пожеланиями и благодарностями Игорь Чемерис.

Читайте также:

Новогодняя доля приморских мэров: что делали главы городов на каникулах

Эксперт: Путин будет поднимать доходы россиян по телевизору

Приморские фермеры стали сильнее агрохолдингов

Популярное

Новогодняя доля приморских мэров: что делали главы городов на каникулах

Восемь коротких недель ждут россиян в 2020 году

Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео

Пенсии на карты "Мир" и контроль интернет-переводов - какие изменения ждут россиян
Загрузка...
Загрузка...