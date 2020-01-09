Спектакль «Золушка» подарили детям депутаты Законодательного Собрания

Спектакль «Золушка» подарили ребятам из города Артема и посёлка Трудовое депутаты Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис, Ефим Звеняцкий и Игорь Шауфлер, сообщает DEITA.RU.





В рамках реализации на территории региона партийного проекта «Крепкая семья» депутаты краевого парламента в последний день каникул, 8 января, решили порадовать самых главных членов семей - детей. Во Дворце культуры Угольщиков города Артема состоялся настоящий новогодний праздник, который завершился показом спектакля «Золушка» от Приморского драматического театра им. Максима Горького.





«Я благодарен театру им. М. Горького и лично художественному руководителю, нашему коллеге, Ефиму Семеновичу Звеняцкому, который отозвался на мое приглашение и помог организовать приезд артистов театра со сказкой «Золушка» в город Артём», - прокомментировал Игорь Чемерис.





«Мы привезли почти 40 артистов театра, а в общей сложности, вместе с работниками сцены, нас было почти 70 человек.

Декорации, костюмы, детские - развлекательные зоны, фотозоны - сегодняшний день, я уверен, стал настоящим праздником для ребят. Ведь практически весь состав театра выехал, чтобы создать атмосферу праздника и настоящей сказки», - поделился впечатлениями Ефим Звеняцкий.





В общей сложности депутаты подарили семьям города Артема и посёлка Трудовое 620 билетов, а вместе с детьми пришли мамы, бабушки, папы, дедушки. Настоящий семейный праздник получился!





«От всей души хочу пожелать благополучия в семьях, здоровья, радости и исполнения желаний, загаданных на Новый год.

Мы все с вами, как дети, ждём чуда и праздника! Так пускай то, о чем мечтаем - сбывается чаще.

Благодарю за помощь и поддержку в организации праздника председателя Думы Артемовского городского округа Анатолия Викторовича Баделя, депутата Думы города Владивостока Розу Чемерис, депутатов Думы Артемовского городского округа, Зарину Фардзинову и Алексея Писаренко», - обратился с пожеланиями и благодарностями Игорь Чемерис.