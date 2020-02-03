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6 Декабрь 2019, 18:15

Спекулянтам медицинскими масками грозит два года тюрьмы в Южной Корее

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Спекулянтам грозит тюремное заключение до двух лет и штраф в 50 миллионов вон

Власти Республики Корея будут наказывать производителей и продавцов медицинских масок, которые необоснованно завышают цены, сообщает DEITA.RU.

Как подчеркнул министр по контролю за безопасностью продуктов и медикаментов Ли Ый Гён, власти в ближайшее время внесут изменения в законодательство, после чего спекулянтам, наживающимся на ситуации с распространением коронавируса, будет грозить тюремное заключение на срок до двух лет и штраф в 50 миллионов вон (примерно 42 тысячи долларов США).

Кроме того, в связи с высоким спросом правительство обратилось к производителям медицинских масок с просьбой перейти на круглосуточный режим работы.

Во Владивостоке информация о коронавирусе нового типа привела к массовой скупке гражданами в аптеках медицинских масок. Случаи, когда потенциально защищающие от заражения смертельно опасным коронавирусом средства взлетают в цене, описаны в приморских пабликах применительно к различным аптекам, как сетевым, так и «у дома».

«Я не могу скрыть свое возмущение стоимостью набора масок и задаю вопрос продавцам, есть ли у руководства их сети совесть, на что продавцы, виновато пряча глаза, говорят, что еще сегодня до обеда этот же набор стоил у них в аптеке 30 рублей, а после обеда им поменяли цену на 45», – негодуют приморцы в социальных сетях.

Дмитрий Санников

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