Число пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекцией за 10 лет в России увеличилось почти в полтора раза, сообщает DEITA.RU по данным Минздрава.

Как отмечается в статистическом сборнике министерства за 2018 год, число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в России в 2018 году составило 85 995, при этом в 2008 году эта цифра была почти в 1,5 раза ниже - 58 591.

Наибольшее число пациентов с ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения зафиксировано в Иркутской (200,6), Кемеровской (165) областях и Пермском крае (152,1). Наименьшее число новых пациентов с этим диагнозом в республиках Дагестан (8,1), Ингушетия (8,2), Калмыкия (8,4). Ранее сообщалось, что более 20 тыс. инфицированных ВИЧ россиян умерли в 2018 году. Смертность от ВИЧ в прошлом году выросла на 2,2% по сравнению с 2017 годом.

При этом, уровень детской заболеваемости ВИЧ демонстрирует позитивную динамику. В 2018 году диагноз был впервые поставлен 977 детям в возрасте до 17 лет, в 2008 году эта цифра составила 1249.

Сейчас на территории Приморского края проживает более 10 тысяч ВИЧ-инфицированных — более 0,5% от общего числа жителей. Это не катастрофа, но это генерализованный вид инфекции. Следует отметить, что во Владивостоке показатель в среднем превышает приморский.

Дмитрий Санников