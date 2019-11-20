Спикер думы сравнила горожан с огурцами в банке

Спикер думы Томской области Оксана Козловская сравнила томичей с огурцами, а город с банкой рассола, сообщает DEITA.RU.

Спикер Законодательной думы Томской области, выступая перед студентами, сравнила Томск с банкой соленых огурцов. «Знаете, если взять банку, залить туда крепкий соляной раствор, и в этот соляной раствор опустить свежий огурец, то он станет малосольным, а через месяц он будет таким крепким, ядреным и хрустящим. Так вот Томск — это та самая трехлитровая банка с рассолом, а вы — те самые огурцы», - сказала спикер думы.

Парламентарий отметила, что много зависит от рассола — окружающей среды. По ее мнению, если рассол «нормальный», а огурец «с мозгами», то он «обречен на успех».

Такое образное сравнение Оксана Козловская уже употребляла на встречах, в том числе и самого высокого уровня. Как напоминает «Ура.ру», данную метафору Козловская в 2010 году озвучивала миллиардеру Виктору Вексельбергу, а в 2011-м премьер-министру Владимиру Путину (он тогда якобы сказал, что «рассол вообще полезный продукт»).

Как напоминают жители Томска, сама Оксана Витальевна была томским студентом, в 1979 году она окончила Томский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». «Как и многие в руководстве нашего города и области, она имеет за плечами томское высшее образование, т.е. можно сказать, что сегодня нами руководят «те самые огурцы», - комментируют томичи.

Дмитрий Санников