Списки адресов, где установлены дорожные камеры фото- и видеофиксации, сможет узнать любой желающий. Их выложат в открытый доступ, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители Центра организации дорожного движения в Москве после требования президента Владимира Путина перестать прятать камеры.

Как отметили в ЦОДД, передвижные комплексы компании заметить на улицах города просто, ведь они имеют характерную ярко-зеленую полосу. Более того, перед тем, как выставить комплекс, фирма устанавливает соответствующие таблички.

Также в компании уверяют, что готовы в любой удобный момент адреса, где имеются в наличии камеры, выложить в открытый доступ.

Напомним, ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что МВД подготовило предложение о конфискации автотранспорта у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Екатерина Брязгунова