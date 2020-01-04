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Список АЗС с некачественным топливом попал в Сеть
Росстандарт обнародовал список автозаправочных станций, где
согласно проверке, был выявлен ряд нарушений, сообщает DEITA.RU.
Проверки проводились не во всех субъектах Российской Федерации, а коснулись только полуострова Крым, Севастополя и Дагестана, как отмечают «РИА новости».
В список заправок с некачественным топливом попали более 150 АЗС. Проверочные мероприятия выявили нарушения, особенно частыми из которых стали повышенное содержание серы в бензине и солярке, не соответствие указанному октановому числу, нарушение температуры вспышки в закрытом тигле для дизеля.
В Росстандарте советуют не прибегать к услугам автозаправок, где были выявлены нарушения. Данная мера позволит автовладельцу дольше не прибегать к услугам автосервиса, а также снизит пагубное влияние на природу.
Напомним, в конце первой декады декабря во Владивостоке стало известно о некоем «бензиновом кризисе». Так, некоторые автовладельцы города заявили об исчезновении сразу нескольких видов бензина с автозаправок Владивостока.
Софья Корф