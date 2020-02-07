Список бесплатных сайтов составят в конце февраля

До конца февраля Министерство связи и массовых коммуникаций под руководством нового главы Масута Шадаева составит список сайтов с бесплатным доступом, сообщает ИА DEITA.RU. В список попадут только важные ресурсы.



Как пишет РИА «ФАН», список сайтов, которые ведомство посчитает важными, войдут в гарантированный государством социальный пакет. Это значит, что посетить их получится даже при отрицательном балансе на счете.

О необходимости создания такого списка заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2020 году. Какие именно сайты войдут в перечень, пока неизвестно.