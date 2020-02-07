Новости
Список бесплатных сайтов составят в конце февраля
7 Февраль 2020, 05:45
Появились новости о кабриолетах Aurus
7 Февраль 2020, 05:00
Лже-минеры в Санкт-Петербурге заставили эвакуировать 761 здание
7 Февраль 2020, 04:15
МВД не считает скрутку пробега нарушением
7 Февраль 2020, 03:30
Названа распространенная ошибка проезда «лежачих полицейских»
7 Февраль 2020, 02:30
Ноутбук и пылесос: пенсионерам раздают бытовую технику
7 Февраль 2020, 01:15
Данные банковских клиентов продают в интернете
7 Февраль 2020, 00:30
Власти: жилье подорожает на 25% в течение 2 лет
6 Февраль 2020, 23:45
Список бесплатных сайтов составят в конце февраля
Такое поручение дал Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию
До конца февраля Министерство связи и массовых коммуникаций
под руководством нового главы Масута Шадаева составит список сайтов с
бесплатным доступом, сообщает ИА DEITA.RU. В список попадут только важные
ресурсы.
Как пишет РИА «ФАН», список сайтов, которые ведомство посчитает важными, войдут в гарантированный государством социальный пакет. Это значит, что посетить их получится даже при отрицательном балансе на счете.
О необходимости создания такого списка заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2020 году. Какие именно сайты войдут в перечень, пока неизвестно.