Реестр «черных опекунов» предложило создать российское правительство, сообщает DEITA.RU. В список попадут россияне, которым будет запрещено усыновлять, и брать под опеку приемных детей.

Списком будут пользоваться службы опеки во время принятия решение о передаче ребенка в приемную семью. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на этой неделе в первом чтении.

По мнению разработчиков законопроекта, его основной целью будет координация информации между компетентными органами, которые участвуют в судьбе приёмных детей. В последние десятилетия функции по опеке и попечительству передавались из одного органа в другой. В итоге в каждом регионе процессом проходит по собственному сценарию.

В реестр попадут граждане, которых лишили родительских прав, отстраненных от обязанностей опекуна и бывшие усыновители, которых отстранил суд. Однако если суд отменит решение, то гражданин покинет данный список. В анкетах «черных опекунов» будут указывать паспортные данные, ИНН, телефон, судебные решения.

Отметим, что в последнее время органы опекунства не получали судебные решения.

Иван Юрьев