Некоторые препараты способны повлиять на результаты алкотестера,
сообщает DEITA.RU.
«Нулевой» промилле имеет не только свои плюсы в виде абсолютно трезвых людей, но и минусы. К последним относится то, что лишить прав теперь могут человека, которые просто выпил таблетку от кашля.
Вот список из самых популярных препаратов, которые заставляют алкотестер показать, что водитель пил:
Корвалол (от нервных состояний)
Валокордин (от нервных состояний)
Канефрон Н (для лечения проблем с мочевым пузырем)
Ингалипт (от горла)
Афлубин (профилактика ОРВИ)
Перед тем, как принять тот или иной препарат, прочитайте инструкцию. Если в составе есть большой процент спирта, то за руль лучше не садиться.
Елена Миронова