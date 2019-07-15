Некоторые препараты способны повлиять на результаты алкотестера, сообщает DEITA.RU.



«Нулевой» промилле имеет не только свои плюсы в виде абсолютно трезвых людей, но и минусы. К последним относится то, что лишить прав теперь могут человека, которые просто выпил таблетку от кашля.

Вот список из самых популярных препаратов, которые заставляют алкотестер показать, что водитель пил:

Корвалол (от нервных состояний)

Валокордин (от нервных состояний)

Канефрон Н (для лечения проблем с мочевым пузырем)

Ингалипт (от горла)

Афлубин (профилактика ОРВИ)

Перед тем, как принять тот или иной препарат, прочитайте инструкцию. Если в составе есть большой процент спирта, то за руль лучше не садиться.

Елена Миронова