Список важнейших препаратов пополнят в 2021 году

Девять новых препаратов войдут в специальный перечень лекарств для лечения таких тяжелых заболеваний, как рак щитовидной железы, сахарный диабет и другие. Лекарственные препараты пополнят перечень уже в 2021 году, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о препаратах, которые необходимы для лечения так называемых дорогостоящих болезней, среди которых, в том числе, гемофилия, легочная гипертензия, боли и даже психические заболевания.

По словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, сам факт включения данных лекарств в список позволит сдерживать рост цен на эти весьма недешевые лекарства. Ежегодно государство устанавливает максимальную стоимость этих лекарств, поэтому аптеки не имеют права ставить ценник выше указанного властями.

Ранее прошла информация о том, что американский медик назвал шесть препаратов, которые буквально убивают пожилых людей. Российские терапевты, в свою очередь, рассказывают, при каком условии можно не дожить до преклонного возраста, находясь на морозе ниже минус 35 градусов.

Екатерина Брязгунова