telegr wh call

Новости

Иномарка влетела в дерево - подробности фатального ДТП

11 Ноябрь 2019, 10:20

Новые точки притяжения создают в Приморье

11 Ноябрь 2019, 10:17

Почти 500 юных борцов из шести стран приняли участие во всероссийском турнире

11 Ноябрь 2019, 10:03

Талоны на бесплатный проезд раздает Пенсионный фонд

11 Ноябрь 2019, 09:49

Список важнейших препаратов пополнят в 2021 году

11 Ноябрь 2019, 09:47

Загадочное ДТП: перевернутый автомобиль без водителя нашли на важной трассе

11 Ноябрь 2019, 09:25

Роботов приравняют к коллекторам в России

11 Ноябрь 2019, 09:15

Алексей Тимченко: «Бизнес Дальнего Востока должен более активно участвовать в процессах строительства городской инфраструктуры»

11 Ноябрь 2019, 09:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Список важнейших препаратов пополнят в 2021 году

Лекарства

Девять новых препаратов войдут в специальный перечень лекарств для лечения таких тяжелых заболеваний, как рак щитовидной железы, сахарный диабет и другие. Лекарственные препараты пополнят перечень уже в 2021 году, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о препаратах, которые необходимы для лечения так называемых дорогостоящих болезней, среди которых, в том числе, гемофилия, легочная гипертензия, боли и даже психические заболевания.

По словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, сам факт включения данных лекарств в список позволит сдерживать рост цен на эти весьма недешевые лекарства. Ежегодно государство устанавливает максимальную стоимость этих лекарств, поэтому аптеки не имеют права ставить ценник выше указанного властями.

Ранее прошла информация о том, что американский медик назвал шесть препаратов, которые буквально убивают пожилых людей. Российские терапевты, в свою очередь, рассказывают, при каком условии можно не дожить до преклонного возраста, находясь на морозе ниже минус 35 градусов.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Названы самые опасные лекарства для пожилых людей

Популярные лекарства не только бесполезны, но и опасны

Названы самые дорогие и бесполезные анализы

Популярное

ОСАГО подешевеет на треть у таких водителей

Новые законы Медведева снизят тарифы ЖКХ

Счетная палата требует увеличить транспортный налог

Точное время мощного ливня назвали синоптики
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Пять причин слетать на Сахалин
Голосовать
Загрузка...