Что делать, если вы задели сплошную, и это заметил инспектор? «Договориться» - не лучшая идея, сообщает DEITA.RU.

Были случаи, когда в пересечении сплошной обвиняли тех, кто задел ее только краем колеса. Особенно на узких улочках. Автолюбители, столкнувшиеся с этим, утверждают: вопросы в духе «что будем делать?» лучше игнорировать и требовать составления протокола. Если работники ДПС видят, что водитель не испугался и «мирную выплату» не предложил, они смутятся – ведь составлять протокол долго и не выгодно. За это время, говорят, можно поймать пару более пугливых водителей. Поэтому вас, скорее всего, просто отпустят, вернув права.

Анастасия Туркова