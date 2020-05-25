Сплошные дожди: известна погода на понедельник

В понедельник дожди на большей территории края не прекратятся – весь день в регионе будет достаточно сырая, пасмурная погода и сильный ветер, сообщает ИА DEITA.RU.

Средняя температура воздуха в крае составит от 10 до 20 градусов тепла в зависимости от части региона.

Так, во Владивостоке значительно потеплеет, а ливни станут менее интенсивными - температура при этом поднимется до 13-18 градусов в дневное время. Ветер по-прежнему будет сильным.

В Уссурийске и Находке будет достаточно облачно и дождливо, погода будет не сильно отличаться от той, что была в выходные дни.

Как обещают синоптики, такая погода продлится в регионе в среднем до середины недели, и начнет улучшаться не раньше среды, а в иных районах – и воскресенья.