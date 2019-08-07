Приморцы игнорируют штормовое предупреждение. Популярные пляжи заставлены палатками, а в море полно отдыхающих, сообщает DEITA.RU.

Пока МЧС заботливо рассылает сообщения со штормовом предупреждение, а городские службы готовятся к последствиям стихии, жители и отдыхающие не торопятся собираться по домам и продолжают отдыхать на берегу моря, игнорируя информацию об опасности.

«Спокойно все. Никто никуда уезжать не собирается. Мы отдыхали на базе отдыха в Зарубино и, честно сказать, тоже бы никуда не поехали, если бы сегодня не был последний день отпуска. Домики оплачены, столько собирались...» — делится отдыхающая Анна.

А между тем, тайфун FRANCISCO торопится к берегам края. Уже в четверг, 8 августа, ожидаются не просто сильные дожди, но и грозы и шквалистый ветер. Так что приморцы рискуют собирать свои вещи по пляжу. Ветер ожидается настолько сильным, что может обрывать провода и валить деревья.

В 2016 году отдыхающие, которые не побоялись тайфуна Lionrock, в ночи бросались на свои палатки, чтобы хлипкие конструкции не улетели, а на утро не досчитались лодок, моторов и автомобилей, которые припарковали неудачно у берега.

МЧС просит людей покинуть пляжи. Но, видимо, жители и гости Приморья настолько истосковались по пляжному отдыху. Ведь это лето не баловало солнцем, а хорошая погода установилась только в начале месяца.

А может, они просто расслабились, и забыли, на что способен настоящий тайфун? После того, как «Данас» не оправдал ожиданий. Прошлый тайфун обещали сильным и разрушительным, а по факту, в столице прошли лишь дожди и туман. Но вот некоторым районам всё же сильно досталось.

Также эксперты отмечают большую вероятность дорожного коллапса. Обильные осадки могут размыть дорожное покрытие. Каждый раз стихия приносит сильные разрушение, в первую очередь под удар опадают дороги и мосты – больные мозоли для Приморья. В следствии чего некоторые районы могут потерять связь с внешним миром.

Сильный ветер сопровождается большими волнами. Так что находиться, а уж тем более купаться – очень опасно. Из-за обильных дождей, которые начнутся, в реках поднимется вода. Минимальное поднятие уровня воды составляет восемьдесят сантиметров, максимальное — три метра. Предположительно, больше всего пострадают Чугуевский, Ольгинский, Спасский, Партизанский, Лазовский, Хасанский, Уссурийский и Шкотовский.

Синоптики не раз отмечали, что в этом году Приморью повезло, настоящий тайфун еще не добирался до края. Тылы региона «прикрывали» Япония и Корея, именно они брали основной удар на себя.

Екатерина Кононенко