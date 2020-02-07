«Спорим на сотку?»: Опасными играми забавляются подростки Владивостока - видео

Юные жители Приморского края беззаботно катаются на льдинах, которые активно двигаются по морской глади, сообщает ИА DEITA.RU. Действие происходит на одном из популярных городских пляжей – в бухте Тихая.



На вид ребятам не больше 14 лет, но они уже смело перескакивают со льдины на льдину несмотря на то, что расстояние между ними может доходить до полуметра и более. В процессе опасных игр подростки заключают пари: «Спорим на сотку, что, когда льдина отойдёт дальше, ты не выдержишь и спрыгнешь раньше?».

На видеозаписи видно, как ребята, находясь на одной льдине, смело отталкиваются от другой, отправляясь кататься на столь ненадёжном «транспорте».

Находясь на тонких, движущихся льдинах, подростки могут оказаться в холодной воде. Одним из печальных исходов может стать зажатие подростка довольно тяжёлой льдиной. Если же удастся миновать подобных травм, ребята могут отделаться лишь испугом. При более мрачном стечении обстоятельств, детей может течением затащить под лёд, где подросток может даже утонуть, не имея возможности высунуть голову для вдоха.

Так или иначе, родителям следует провести с детьми беседу на тему – какую опасность может нести море, как летом, так и зимой.