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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Спорные дома во Владивостоке достроят на миллиарды ДОМ.РФ

стройка, строительство

Жилой комплекс «Видный» во Владивостоке, против которого выступали жители местного микрорайона, получил финансирование на проектной основе. Застройщик – компания СЗ «Регион» - получил кредитную линию от банка ДОМ.РФ почти на 2 000 000 000 рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на финансовое учреждение.

Примечательно, что СЗ «Регион» не первые, кто занимался точечной застройкой в этом районе – несколько лет назад, по уверениям местных, здесь уже был прецедент. Тогда дошло до митингов и массовых протестов, и работы пришлось свернуть. Площадку под строительство очередного многоквартирного дома на БАМе «Регион» подготовил в 2019 году – для этого никому не нужный десятилетиями пустырь обнесли забором. Почти сразу это вызвало реакцию со стороны жильцов близлежащих домов: в приемную губернатора Приморья посыпались письма, наиболее активные граждане стали собирать подписи с недовольных. 

По информации из паспорта объекта, комплекс будет представлять из себя внушительный МКД на 572 квартиры, с подземной парковкой и некоторыми другими социальными объектами. Общая площадь «Видного» около 40 тысяч квадратных метров, из которых 27000 – жилые «квадраты». Банк ДОМ.РФ, следуя пунктам госпрограммы «Дальневосточная ипотека», финансово простимулировал застройщика под небольшой процент. Вице-президент кредитной организации, Анна Авдокушина, отмечает, что это «поспособствует развитию цивилизованного рынка доступного и качественного жилья». 

Евгений Черемухин

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