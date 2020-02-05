Спортивное Приморье едва не осталось без команд

Министерство спорта Приморья урегулировало ситуации с невыплатой заработной платы членам команд «Спартак-Приморье» и футболистам «Луч», сообщает DEITA.RU. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Как заявил министр спорта Жан Кузнецов, на сегодня вопрос по продлению контрактов улажен, а в ближайшее время долги перед ними будут закрыты. Уже сейчас команда находится в Москве, где сыграет с командой Химки в среду, 5 февраля.

О проблемах в клубе стало известно две недели назад. Тогда федеральные СМИ написали, что баскетболисты, возможно будут бойкотировать ближайший матч. На тот момент заработную плату спортсмены не получали два месяца.

Накануне о проблемах в клубе написал бывший тренер Эдуард Сандлер в своем телеграмм-канале, который отметил, что игроки не получают три месяца заработную плату. Купленное для команды за бюджетные средства оборудование сейчас находится в частных руках и сдается в аренду. Товарный знак «Спартак-Приморье» стал тоже частным, однако ему более 50 лет.

«Когда будет назначена полная проверка деятельности клуба по использованию бюджетных средств в период 2016-2019?», - задается вопросом экс-тренер клуба. Добавив, что сообщение попросили написать болельщики.

Отметим, что Эдуард Сандлер был осужден на два года лишения свободы по статье мошенничество. Преступление было совершено в 2013-14 годах, когда его компания оказывала услуги для клуба «Спартак-Приморье».

Кроме «Спартака-Приморье» ситуация была разрешена с футбольным клубом «Луч». Правительство региона просубсидирует команду сразу же после подписания соответствующего соглашения. После все финансовые вопросы перед игроками будут закрыты. Ранее регион уже выделял средства спортивному клубу и детской школе. В общей сложности сумма выплат составила более 200 млн рублей, еще более 100 млн рублей клубу направили спонсоры.

Ранее DEITA.RU писала о том, что в клубе высокие заработные платы назначены у ТОП-менеджеров, несмотря на низкие успехи клуба общий зарплатный фонд составляет более 12 млн рублей.

На сегодня команда находится на 15 месте в турнирной таблице первенства ФНЛ. Ближайший матч команда сыграет 9 марта. До этого спортсмены находятся в отпуске.

Иван Юрьев