В английском городе Стивенидже во время автомобильных гонок произошла трагедия. Спортивное авто после столкновения отбросило на толпу подростков, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Daily Mail.

По имеющейся информации, были ранены по меньшей мере 16 человек от 14 до 17 лет. Некоторых из них серьезно. Трагедия произошла из-за того, что два юных гонщика врезались в толпу зрителей, которая наблюдала за соревнованиями. Местные жители сообщили полицейским о случившемся.

По словам свидетелей, перед столкновением одна из машин ехала около 80 километров в час. Во время удара Toyota отбросило на зрителей, некоторые из которых даже из-за мощного удара пролетели несколько метров. Свидетели происшествия тут же бросились на помощь тяжелораненым.

Информации о задержании «гонщиков» не поступало.

Напомним, российском Приморье накануне произошла смертельная авария, в которой погибли шесть человек. По факту страшного ДТП возбуждено уголовное дело.

Екатерина Брязгунова