транспорт, дорога, автобус, Владивосток, авто
Источник изображения: Сергей Трэйне

В предстоящее воскресенье, 19 мая, в дальневосточной столице пройдет уникальное спортивное соревнование, сообщает DEITA.RU.

Как пишет администрация города, с 12 до 20 часов пройдет III Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Чтобы спортсменам было максимально удобно, комфортно, но главное — безопасно было принято решение изменить движение городских автобусов.

Так, схема движения изменится сразу у 14 маршрутов: 1, 4, 13, 24, 31, 49, 55, 66, 74, 76, 77, 79, 82 и 98Д.

№ маршрута Наименование маршрута Временная схема движения
№ 1 «Седанка - Окатовая - Змеинка» «Седанка – Фуникулёр – Седанка»
№ 4 «Автовокзал – Калинина – Окатовая» «Автовокзал – Луговая – Калинина – Диомид – Калинина – Луговая – Автовокзал»
№ 13 «Ж/д вокзал - Змеинка» «Луговая – Змеинка – Луговая»
№ 24 «Фанзавод - Луговая - Площадь Борцов Революции - Фанзавод» «Луговая – Баляева – ДСК – Таксопарк – Камская – проспект 100-летия Владивостока – Фанзавод»
№ 31 «Бухта Тихая - Ж/д вокзал»: «Бухта Тихая – Луговая – Авангард – Луговая – Бухта Тихая»
№ 49 «Ж/д вокзал - Вилкова - Окатовая»: «Окатовая» - «Терешковой» - «Вилкова» - «Луговая» - «Авангард» - «Луговая»
№ 55 «3-я Рабочая - Площадь Борцов Революции - 3-я Рабочая» «Диомид – Луговая – Диомид»
№ 66 «Площадь Борцов Революции - № 66
64 микрорайон» «64 микрорайон – Авангард – 64 микрорайон»
64 микрорайон» 64 микрорайон» 64 микрорайон»
№ 74 «Баляева - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум» Приморский океанариум» -
ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Бархатная – ул. Басаргина –
ул. Борисенко – ул. Сахалинская – ул. Борисенко – ул. Сахалинская – ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
ул. Фадеева – ул. Луговая – Баляева ул. Фадеева – ул. Луговая – Баляева ул. Фадеева – ул. Луговая – Баляева
№ 76 «Бухта Тихая - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум» «Приморский океанариум» -
ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Бархатная – ул. Басаргина –
ул. Борисенко – ул. Сахалинская – Бухта Тихая ул. Борисенко – ул. Сахалинская – Бухта Тихая ул. Борисенко – ул. Сахалинская – Бухта Тихая
№ 77 «Автовокзал - Парк Победы - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум» «Приморский океанариум» -
ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Бархатная – ул. Басаргина – ул. Бархатная – ул. Басаргина –
ул. Борисенко – ул. Сахалинская – ул. Борисенко – ул. Сахалинская – ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
ул. Фадеева – ул. Луговая – ул. Фадеева – ул. Луговая – ул. Фадеева – ул. Луговая –
ул. Стрелочная – ул. Снеговая – проспект 100-летия Владивостока – ул. Стрелочная – ул. Снеговая – проспект 100-летия Владивостока – ул. Стрелочная – ул. Снеговая – проспект 100-летия Владивостока –
ул. Русская – Автовокзал ул. Русская – Автовокзал ул. Русская – Автовокзал
№ 79 «Бухта Тихая - Перинатальный центр - Черемуховая - ТЦ «Изумруд» «Бухта Тихая – Фадеева – Баляева –
3-я Рабочая – проспект Красного Знамени – Гоголя – Фуникулёр – Изумруд» 3-я Рабочая – проспект Красного Знамени – Гоголя – Фуникулёр – Изумруд» 3-я Рабочая – проспект Красного Знамени – Гоголя – Фуникулёр – Изумруд»
№ 82 «Завод «Варяг» – Окатовая – № 82
Завод «Варяг» «Завод «Варяг» – Камская – Баляева – Луговая – Диомид – Калинина – Баляева – Завод «Варяг» Завод «Варяг»
№ 98 Д «Луговая - Снеговая Падь - Площадь Борцов Революции - Луговая» «Луговая - Снеговая Падь – Первая Речка – Изумруд – Первая Речка – Снеговая Падь – Луговая»

Екатерина Брязгунова

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