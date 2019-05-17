Источник изображения: Сергей Трэйне
В предстоящее воскресенье, 19 мая, в дальневосточной столице пройдет уникальное спортивное соревнование, сообщает DEITA.RU.
Как пишет администрация города, с 12 до 20 часов пройдет III Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Чтобы спортсменам было максимально удобно, комфортно, но главное — безопасно было принято решение изменить движение городских автобусов.
Так, схема движения изменится сразу у 14 маршрутов: 1, 4, 13, 24, 31, 49, 55, 66, 74, 76, 77, 79, 82 и 98Д.
|№ маршрута
|Наименование маршрута
|Временная схема движения
|№ 1
|«Седанка - Окатовая - Змеинка»
|«Седанка – Фуникулёр – Седанка»
|№ 4
|«Автовокзал – Калинина – Окатовая»
|«Автовокзал – Луговая – Калинина – Диомид – Калинина – Луговая – Автовокзал»
|№ 13
|«Ж/д вокзал - Змеинка»
|«Луговая – Змеинка – Луговая»
|№ 24
|«Фанзавод - Луговая - Площадь Борцов Революции - Фанзавод»
|«Луговая – Баляева – ДСК – Таксопарк – Камская – проспект 100-летия Владивостока – Фанзавод»
|№ 31
|«Бухта Тихая - Ж/д вокзал»:
|«Бухта Тихая – Луговая – Авангард – Луговая – Бухта Тихая»
|№ 49
|«Ж/д вокзал - Вилкова - Окатовая»:
|«Окатовая» - «Терешковой» - «Вилкова» - «Луговая» - «Авангард» - «Луговая»
|№ 55
|«3-я Рабочая - Площадь Борцов Революции - 3-я Рабочая»
|«Диомид – Луговая – Диомид»
|№ 66
|«Площадь Борцов Революции -
|№ 66
|64 микрорайон»
|«64 микрорайон – Авангард –
|64 микрорайон»
|64 микрорайон»
|64 микрорайон»
|64 микрорайон»
|№ 74
|«Баляева - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум»
|Приморский океанариум» -
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
|ул. Фадеева – ул. Луговая – Баляева
|ул. Фадеева – ул. Луговая – Баляева
|ул. Фадеева – ул. Луговая – Баляева
|№ 76
|«Бухта Тихая - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум»
|«Приморский океанариум» -
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская – Бухта Тихая
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская – Бухта Тихая
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская – Бухта Тихая
|№ 77
|«Автовокзал - Парк Победы - Кампус ДВФУ - Приморский океанариум»
|«Приморский океанариум» -
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Бархатная – ул. Басаргина –
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
|ул. Борисенко – ул. Сахалинская –
|ул. Фадеева – ул. Луговая –
|ул. Фадеева – ул. Луговая –
|ул. Фадеева – ул. Луговая –
|ул. Стрелочная – ул. Снеговая – проспект 100-летия Владивостока –
|ул. Стрелочная – ул. Снеговая – проспект 100-летия Владивостока –
|ул. Стрелочная – ул. Снеговая – проспект 100-летия Владивостока –
|ул. Русская – Автовокзал
|ул. Русская – Автовокзал
|ул. Русская – Автовокзал
|№ 79
|«Бухта Тихая - Перинатальный центр - Черемуховая - ТЦ «Изумруд»
|«Бухта Тихая – Фадеева – Баляева –
|3-я Рабочая – проспект Красного Знамени – Гоголя – Фуникулёр – Изумруд»
|3-я Рабочая – проспект Красного Знамени – Гоголя – Фуникулёр – Изумруд»
|3-я Рабочая – проспект Красного Знамени – Гоголя – Фуникулёр – Изумруд»
|№ 82
|«Завод «Варяг» – Окатовая –
|№ 82
|Завод «Варяг»
|«Завод «Варяг» – Камская – Баляева – Луговая – Диомид – Калинина – Баляева – Завод «Варяг»
|Завод «Варяг»
|№ 98 Д
|«Луговая - Снеговая Падь - Площадь Борцов Революции - Луговая»
|«Луговая - Снеговая Падь – Первая Речка – Изумруд – Первая Речка – Снеговая Падь – Луговая»
Екатерина Брязгунова
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