Спортзал для инвалидов открыли в столице после ремонта

Специализированный спортзал Центра адаптивной физической культуры и спорта возобновил свою работу после ремонта, сообщает DEITA.RU.



Помещение находится в СК «Олимпиец», куда приобрели и установили специальные тренажеры для инвалидов.

«После ремонта в зале была оборудована зона для групповых занятий, установлены тренажеры и зона для упражнений на сердце. Занятия проводят тренера, имеющие необходимое образование и опыт», - отметил директор центра Александр Цыбульский.

По его словам, на упражнения постоянно приходят порядка 100 человек. Также зал посещают пенсионеры, для которых все занятия бесплатны.

Как отмечают сами посетители, занятие спорта помогает им в реабилитации и социализации.

«Дважды в неделю мы посещаем спортзал, а также лечебную физкультуру и бассейн. Все занятия бесплатны. Занятия помогают моему ребенку социализироваться», - рассказала одна из посетительниц центра адаптации. При этом она добавила, что после проведенных работ стало лучше и комфортней заниматься.

Отметим, что в Центр адаптивной физической культуры и спорта работает в Приморье с 2017 года. В нем люди с ограниченными возможностями могут бесплатно заниматься как групповыми видами спорта, так и одиночными. Работа центра проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае». Помимо Владивостока подобные центры работают в четырех городах и одном районе.

Иван Юрьев