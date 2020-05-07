Споры насчет публикаций в Facebook будет разрешать специальный совет

Независимый наблюдательный совет появится при социальной сети Facebook, сообщает ИА DEITA.RU.

Такое обещание компания дала еще в 2018 году. Теперь стали известны первые 20 человек, удостоенные этой чести, пишут «Вести». В перечне сплошь крупные фигуры: экс-главред Guardian Алан Расбриджер, бывший премьер Дании Хелле Торнинг-Шмидт, лауреат Нобелевской премии Тавакуль Карман и другие. На текущий момент совет разбросан по 27 странам, но предполагается, что его состав дожен вырасти вдвое.

Задача совета – разрешать споры между пользователями и модераторами, к примеру, насчет удаления публикаций. Отменить решение совета не сможет даже гендиректор компании Марк Цукерберг.

Работа совета стартует уже в этом году.