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Споры насчет публикаций в Facebook будет разрешать специальный совет
Пока названы только 20 фамилий
Независимый наблюдательный совет появится при социальной сети Facebook, сообщает ИА DEITA.RU.
Такое обещание компания дала еще в 2018 году. Теперь стали известны первые 20 человек, удостоенные этой чести, пишут «Вести». В перечне сплошь крупные фигуры: экс-главред Guardian Алан Расбриджер, бывший премьер Дании Хелле Торнинг-Шмидт, лауреат Нобелевской премии Тавакуль Карман и другие. На текущий момент совет разбросан по 27 странам, но предполагается, что его состав дожен вырасти вдвое.
Задача совета – разрешать споры между пользователями и модераторами, к примеру, насчет удаления публикаций. Отменить решение совета не сможет даже гендиректор компании Марк Цукерберг.
Работа совета стартует уже в этом году.