Для разрешения экономических споров между резидентами специальных административных районов (российские офшоры – Прим. ред.) в Россию зашло пять иностранных третейских судов, сообщает DEITA.RU. Такие данные привел заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов во время V Восточного экономического форума.

По его словам, уже в стране была создана правовая база для компаний, которые хотят стать резидентами САР. Однако постепенно она расширяется, и на помощь приходят иностранные партнеры.

«В прошлом году во время проведения форума я побывал на сессии по Гонконгскому арбитражу, где удалось пообщаться с коллегами и после совместной работы с Министерством юстиции, к нам в страну смог зайти Гонконгский арбитражный суд. Без организации филиала они смогут разрешать экономические споры, возникающие между резидентами специальных административных территорий. Уже после заходы гонконгского арбитража к нам в страну зашел Австрийский суд, а теперь у нас пять третейских судов», - подчеркнул замминистра Илья Торосов.

Как отметила генеральный секретарь Гонконгского международного арбитражного центра Сара Джейн Гриммер, сейчас проходит процесс настройки работы арбитражного суда.

«Принимаются решения в суде в ускоренном порядке, и в течение 14 дней после принятия они вступает в силу. 70% тех дел, которые у нас слушаются, — это международные компании из Китая и других регионов Азии и со всего мира. У нас также есть российские компании. За последние 10 лет у нас было очень много разбирательств с российскими контрагентами против китайских или гонконгских компаний», - подчеркнула представительница гонконгского арбитража.

Напомним, что специальные административные районы были созданы в прошлом году на островах Русском под Владивосток и Октябрьском в Калининградской области. За год существования спецрежима его резидентами стали 12 компаний, 10 из которых зарегистрировались в Калининграде и два на острове Русском.

Иван Крышан