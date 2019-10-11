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Способ вылечить опаснейший рак нашли ученые
У человека в тканях молочных желез найден редчайший тип иммунных
клеток, который позволит продлить жизнь, а возможно и добиться полного
выздоровления при злокачественных опухолях груди, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет медицинский портал MedicalXpress.
Ученые Великобритании, проводившие свои опыты в области лечения самых сложных типов рака, пришли к выводу, что люди, у которых выявлено большое количество специфических клеток, получивших название гамма-дельта-Т-клетка, реже болеют раком груди, при этом у них намного больше шансов полностью выздороветь.
Отмечается, что изначально данные клетки находились у человека в кишечнике, а также на человеческой коже.
На сегодняшний день каждый год в мире диагностируется порядка 55 тысяч случаев заболевания раком молочных желез. На этот тип злокачественных опухолей плохо действует химиотерапия, а также гормональная терапия. Несмотря на все усилия врачей, больные раком груди быстро угасают. В случае если удастся выращивать уникальные клетки — проблема будут решена. Больные получат шанс на полное выздоровление.
Екатерина Брязгунова